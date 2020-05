In der gegenwärtigen Situation, da die Corona-Pandemie unser gesellschaftliches Leben fest im Griff hält, denken doch gerade viele alte Menschen in Gronau und Epe an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren zurück. Zwar müssen öffentliche Veranstaltungen wie die Gedenkfeiern zur Befreiung von der Nazi-Diktatur im niederländischen Grenzgebiet ausfallen.