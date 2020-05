Bei einem Verkehrsunfall auf dem Amtsvennweg ist am Montagmittag gegen 14 Uhr ein Autofahrer verletzt worden. Ersten Angaben der Polizei zufolge war der Fahrer eines niederländischen Pkw aus Richtung Alstätte in Richtung Gronau unterwegs. Hinter ihm fuhr ein Sattelschlepper, ebenfalls mit niederländischem Nummernschild. Dessen Fahrer bemerkte offenbar nicht, dass der Autofahrer in Höhe eines Parkplatzes nach rechts abbiegen wollte und daher abbremste. Der Lastwagen prallte auf den Pkw auf. Der kam von der Straße ab, überschlug sich und blieb im Graben liegen. Der Pkw-Fahrer wurde verletzt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.