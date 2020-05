Eine Heiligenstatue haben Unbekannte am Wochenende in Epe gestohlen. Die etwa 40 Zentimeter große, aus Holz gefertigte Figur stellt die heilige Katharina dar. Sie hatte in einer Kapelle der Schützengilde St. Katharina am Nienborger Damm gestanden, so die Polizei. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 7.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Gronau unter 02562 9260.