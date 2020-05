Der Mai gilt seit alters her als der Heiratsmonat. Da kommt es gut aus, dass wenigstens in den letzten Tagen dieses Monats die Corona-Regelungen für Trauungen vor dem Standesamt in Gronau gelockert worden sind. Zumindest in den drei Außenstellen Schepers‘ Mühle, Amtshaus Epe und Rock‘n‘Popmuseum.