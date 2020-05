Die Tage, an denen Beherbergungsbetriebe aufgrund der Corona-Pandemie ihre Türen geschlossen lassen mussten, sind seit Anfang dieser Woche in NRW vorbei. Zum langen Wochenende über den Christi-Himmelfahrts-Feiertag planen zahlreiche Betriebe auch in Gronau ihre Wiedereröffnung.