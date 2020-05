Parkfreibad öffnet am Mittwoch

„Am Mittwoch (27. Mai) öffnen wir unser Parkfreibad in Gronau und starten damit in die Freibadsaison“, freut sich Konstantin Weber , Teamleiter Bäder bei den Gronauer Stadtwerken.

„Natürlich ist alles anders als sonst, denn um öffnen zu dürfen, sind neue Regeln zu beachten. Nur so ist ein sicherer Freibadbetrieb möglich und von den zuständigen Behörden freigegeben. Wichtig: Das Badewasser wird durch modernste Technik aufbereitet und mit Chlor versetzt – auf Grundlage der aktuellen Erkenntnisse ist eine Übertragung des Corona-Virus über das Badewasser sehr unwahrscheinlich“, wird Weber in einer Pressemitteilung der Stadtwerke zitiert.

Öffnung unter Pandemieauflagen

Für die Öffnung unter Pandemieauflagen gelten eine Reihe von Änderungen (siehe Infokasten).

„Für die Umsetzung der Auflagen benötigen wir mehr Personal und werden dieses auch in festen Teams einsetzen,“ so Marion Brüning, Centerleiterin Handel und Vertrieb bei den Stadtwerken. „So stellen wir sicher, bei etwaigen Krankheits- oder Quarantänefällen unserer Mitarbeiter noch ein Team zu haben, das einsatzfähig ist.“ Der erhöhte Personalbedarf mit festen Teams ist auch der Grund, warum zunächst nur das Freibad in Gronau öffnet.

Konzept für Bad in Epe

Die Stadtwerke arbeiten an einem Konzept, um auch eine Öffnung des Freibads in Epe in diesem Sommer zu ermöglichen.

Dazu sollen aber auch die Erfahrungen des Badbetriebs unter Pandemiebedingungen im Gronauer Freibad miteinbezogen werden, sodass für diese Entscheidung sicherlich noch ein wenig Zeit benötigt wird.

„Wir prüfen verschiedene Varianten, wie wir eine gleichzeitige Öffnung organisatorisch ermöglichen können. Unter den gegebenen Bedingungen gibt es jedoch keine schnelle einfache Lösung,“ so Brüning weiter. „Wir wissen, dass sich viele Badegäste gerade in dieser Saison auf das Bad in Epe freuen, denn wir haben die Gartenanlagen renoviert, gemeinsam mit dem Freibadverein neue Attraktionen angeschafft und in neue Technik investiert.“

Schneller betriebsbereit

Die Entscheidung, zuerst das Gronauer Bad zu öffnen, haben die Stadtwerke getroffen, weil dieses aufgrund der schon gestarteten Saisonvorbereitung schneller betriebsbereit war und auch für den Start unter Pandemiebedingungen bessere Möglichkeiten im Sanitär- und Umkleidebetrieb biete.

Konstantin Weber abschließend: „Wir freuen uns wirklich sehr auf unsere Gäste, bitten diese aber zugleich um Rücksichtnahme während der Badezeit, insbesondere hinsichtlich der Abstands- und Hygieneregeln. Diese Regeln sind das Fundament unserer Öffnungserlaubnis – wir bitten wirklich alle, hier aktiv mitzuwirken und unser Bäderteam zu unterstützen. Nur so können wir für die Sommermonate ein attraktives Sport- und Freizeitvergnügen anbieten.“

Alle Informationen gibt es auch hier.