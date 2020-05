Die Zahl der Corona-Infizierten in Gronau ist wieder deutlich angestiegen. Betroffen sind Mitarbeiter von fleischverarbeitenden Betrieben aus grenznah in den Niederlanden liegenden Orten. Der Gesundheitsdienst Noord- en Oost-Gel­derland (GGD) hatte dort Tests durchgeführt. Unter den positiv getesteten sind auch Menschen, die im Kreis Borken wohnen. Neun von ihnen leben in Gronau. Bislang liegen noch nicht alle Ergebnisse der Tests vor, so dass sich diese Zahl erhöhen könnte.

„Die Quarantäneverfügungen sind erteilt“, so Gabi Könemann auf Anfrage der WN. Die betroffenen Personen sowie ihre im Kreis Borken wohnenden, schon ermittelten unmittelbaren Kontaktpersonen wurden unverzüglich unter Quarantäne gestellt und das Wohnumfeld der Infizierten größtenteils überprüft, heißt es seitens der Kreisverwaltung

Das Ordnungsamt gehe bei seinen Kontrollen sehr engmaschig vor, so Könemann. Gleichzeitig ist es dabei behilflich, dass die Betroffenen die Quarantänebedingungen auch einhalten können. Die meisten Betroffenen sprächen zwar kein Deutsch; bei der Informationsvermittlung helfen aber die Vermieter, „zu denen das Ordnungsamt einen sehr guten Draht hat“, sagte Könemann.

Unabhängig davon hatte die Bauaufsicht der Stadt in den vergangenen Tagen bereits Kontrollen in Unterkünften durchführt, in denen vor allem osteuropäische Leiharbeiter wohnen. Dabei ging es darum zu überprüfen, ob die baulichen und hygienerechtlichen Vorgaben eingehalten werden. „Dabei hat es keine Auffälligkeiten gegeben“, so Könemann.