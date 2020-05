Im Prozess um den Millionen-Coup mit einem falschen Geldtransporter wird am Montagmittag vor dem Landgericht Essen das Urteil erwartet.

Die Angeklagten – sechs Männer und eine Frau aus dem Ruhrgebiet und dem Rheinland – sollen unter anderem im Dezember 2017 mit einem falschen Geldtransporter die Tageseinnahmen der Supermarktkette Klaas + Kock in Gronau erbeutet haben – rund 1,8 Millionen Euro. Die Staatsanwaltschaft hat für diese und weitere Taten bis zu elfeinhalb Jahre Haft beantragt.

Zwei Täter hatten sich bei der Tat in Gronau als Wachleute verkleidet. Einer der Angeklagten soll als Mitarbeiter eines echten Geldtransporter-Unternehmens Insiderwissen gehabt haben. Darüber hinaus geht es um Überfälle, Diebstahl und illegale Waffen. Die Gesamtbeute soll sich auf fast drei Millionen Euro belaufen.

Ein 25-jähriger Recklinghäuser hatte bereits an einem der ersten Verhandlungstage zugegeben, sich immer wieder mit neuen Trickdiebstählen befasst zu haben. „Er hat viel Geld verzockt“, hieß es damals in einer von seinem Verteidiger verlesenen Erklärung. „Er war den Umgang mit größeren Geldbeträgen nicht gewohnt.“ Aus diesem Grund habe der 25-Jährige mit dem ebenfalls angeklagten Ex-Angestellten einer Sicherheitsfirma den großen Coup in Gronau geplant.

Er selbst habe sprichwörtlich die Rolle eines der Geldboten übernommen und im Dezember 2017 in der K+K-Zentrale in Gronau 1,8 Millionen Euro erbeutet. Dabei sei gezielt ein Tag ausgewählt worden, an dem viel Geld im Spiel war.