300.000 britische Pfund entdeckten Osnabrücker Zöllner am Mittwochnachmittag bei einer Autokontrolle auf dem Rastplatz Waldseite Süd an der Autobahn 30 bei Gildehaus. Die zwei Insassen gaben an, in den Niederlanden den Sohn des Fahrers besucht zu haben und nun auf der Rückreise nach Polen zu sein.

Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinten sie. Da die Beamten Zweifel am Wahrheitsgehalt der Aussagen hatten, entschlossen sie sich zu einer Intensivkontrolle des Autos. Dabei kam auch Spürhund Spike zum Einsatz. Er zeigte auffallend starkes Interesse an der Rücksitzbank. Diese war vom Kofferraum her mit einer zusätzlichen Wand verstärkt. Nach dem Öffnen wurde ein nachträglich eingebautes Fach sichtbar. Dort entdeckten die Ermittler mehrere Pakete: 300.000 britische Pfund kamen zum Vorschein (umgerechnet etwa 336.000 Euro). Wegen Verdachts der Geldwäsche leiteten die Zöllner gegen die Reisenden ein Strafverfahren ein. Das Bargeld wurde sichergestellt. Das teilte der Zoll am Montag mit.