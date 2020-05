Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass am heutigen Mittwoch und am morgigen Donnerstag alle Straßen, die in der vergangenen Woche mit einer Oberflächenbehandlung belegt wurden, abgefegt werden. Während der Arbeiten muss wieder mit Verkehrseinschränkungen und Staubentwicklung gerechnet werden. Die aufgestellten Parkverbotsschilder sind zu beachten. Folgende Straßen sind betroffen: Im Nieland, Schlesierweg, Föhrenkamp, Sankt-Georg-Platz, Bösinghofweg und Kolpingstraße. Am Donnerstag sind der Amelandsbrückenweg, der Riekenhofweg, der Kottger Esch sowie die Friedrichstraße an der Reihe. Die Straßen im Ortsteil Gronau, die mit einer Oberflächenbehandlung belegt wurden, werden in der nächsten Woche abgefegt. Es sind dies die Straßen Am Schwartenkamp, Herzogstraße, Iltisstraße und Hardenbergring. Auch hier bittet die Stadtverwaltung darum, die Parkverbote zu beachten. Für Fragen steht Mitarbeiter Ralf Klümper, 02562 70140, zur Verfügung.