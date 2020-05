Mit einem gestohlenen Wagen hat ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch in Gronau einen Unfall verursacht. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 3.45 Uhr auf der Enscheder Straße.

Der Unbekannte war von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Ampel geprallt, hatte seine Fahrt noch einige Hundert Meter fortgesetzt und den Wagen schließlich an einer Unterführung im Bereich Zobelstraße/Iltisstraße stehen lassen. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Fahrzeug nach ersten Erkenntnissen in der gleichen Nacht an der Grünstiege entwendet worden war, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 2500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise unter 02562 9260.