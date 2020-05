Der Brand eines Altkleidercontainers hat in der Nacht zum Mittwoch in Epe einen Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro verursacht. Ein Zeuge hatte gegen 2.45 Uhr bemerkt, dass Flammen aus dem Behälter an der Kreuzung Hauskamp/Klosterstraße schlugen. Kräfte der Feuerwehr Epe rückten daraufhin zum Löschen an. Sie zogen den Container auf, um an die stark brennenden Altkleider zu kommen. Polizeibeamte stellten im Umfeld zudem Anzeichen für Vandalismus fest: Unbekannte hatten Mülltonnen umgestoßen und Blumen ausgerissen. Wer die Ermittlungen der Kripo durch Hinweise unterstützen kann, sollte sich melden, 02562 9260.