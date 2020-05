Ehrenamtliche Politik verlangt neben Fachwissen auch Disziplin Vertrauen als gemeinsame Basis

So könnte es laufen: Lokalpolitiker ringen um Mehrheiten und nutzen diese, um Ziele zu stecken und Projekte auf den Weg zu bringen. Die Stadtverwaltung, mit dem Bürgermeister an der Spitze, setzt diese um. So könnte es laufen. Doch in Gronau knirscht es im Verhältnis zwischen Politik und Verwaltung.