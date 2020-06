Neue Wählergemeinschaft will sich am Montagabend der Öffentlichkeit präsentieren

Gronau -

Von Guido Kratzke

Gronaus politische Landschaft wird um eine Alternative reicher. „Der neue WEG“ tritt als Wählergemeinschaft für Gronau und Epe aufs Parkett und will auch in den nächsten Rat der Dinkelstadt Einzug halten. In der kommenden Woche wird die erste öffentliche Veranstaltung stattfinden.