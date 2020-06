Noch lassen Neu- und Schulstraße wenig von dem erahnen, was in wenigen Monaten Gronaus Innenstadt deutlich attraktiver machen soll. Die Bauleute aber verzeichnen bereits jetzt deutliche Erfolge als Basis für einladende Freianlagen und modern gestaltete Oberflächen.

Die Erneuerung der Versorgungsleitungen und Kanalbauarbeiten – das sind die zwei wesentlichen Maßnahmen, die in den kommenden Tagen und Wochen das Bild in den beiden Straßen bestimmen werden, informiert das Abwasserwerk der Stadt. Mit den Arbeiten sei man exakt im richtigen Timing, teilen die Stadt Gronau und die Stadtwerke Gronau mit. Nach Abschluss der Arbeiten zu Versorgungsleitungen in der Neustraße geht es Mitte Juni mit den Versorgungsleitungen in der Schulstraße weiter. Dazu müssen auch die Pflanzbeete in der Schulstraße entfernt werden.

In der kommenden Woche starten dann die Kanalbauarbeiten, auch dort zunächst in der Neustraße. Vom Kreuzungspunkt Schulstraße/Neustraße ausgehend erfolgt der Kanalbau zunächst in Richtung Dinkelumflut. Sämtliche Grundstücksanschlussleitungen werden erneuert. Außerdem wird ein neuer Regenwasserkanal verlegt. Auch zu den anschließenden Kanalbauarbeiten in der Schulstraße gehören ein neuer Regenwasserkanal sowie ein Mischwasserkanal. Und auch hier werden sämtliche Grundstücksanschlussleitungen erneuert. Aber noch während dieser Arbeiten nimmt die Neugestaltung von Freianlagen und Oberflächen in der Schulstraße schon konkrete Formen an.

Mit Beginn der Kanalbauarbeiten steht der Parkplatz an der Parkstraße nicht mehr zur Verfügung. Im nahe gelegenen Umfeld gibt es aber ausreichend Parkmöglichkeiten, so dass die Innenstadt auf kurzen Fußwegen gut erreichbar sein wird, teilt das Abwasserwerk der Stadt Gronau mit und bittet um Verständnis für Einschränkungen während der Bauphase.