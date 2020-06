Mit Verstärkung in die Kommunalwahl

Die UWG Gronau-Epe hat ihr Team für die Kommunalwahl im September aufgestellt. „Die UWG hat in den letzten 20 Jahren bewiesen, dass sie sowohl die Oppositionsrolle beherrscht, als auch zuverlässige Politik in Kooperationen mit Partnern macht und dabei Verantwortung für die Stadt übernimmt“, sagte der Fraktionsvorsitzender Jörg von Borczyskowski. „Das wollen wir auch zukünftig gerne machen. Getreu dem Motto: Nicht meckern – machen.“

Unter Einhaltung der „Corona-Regeln“ fand die Kandidatenaufstellung im großen Saal der Gaststätte Concordia statt. Die Versammlungsleitung übernahm die UWG-Kreisvorsitzende Brigitte Ebbing aus Borken.

Positiv überrascht war die Versammlung laut Pressemitteilung über Neuzugänge, welche die Unabhängigen zur Kommunalwahl verstärken wollen: Ratsmitglied Stephan Strestik und die beiden sachkundigen Bürger Franz Küstner-Rensing und Markus Schreck, die aktuell noch für die Piraten in den Gremien der Stadt tätig sind. „Wir sind froh, uns mit so erfahrenen Kräften verstärken zu können“, so UWG-Vorsitzende Susanne Reinhoffer „Das passt inhaltlich sehr gut, denn in den Bereichen Digitales und Schule gibt es noch viel zu tun und dort können wir ihre Kompetenzen gut gebrauchen.“ Stephan Strestik erläuterte die Motivation sich bei der UWG einzubringen. „Wir haben alle Lust, uns weiterhin für die Stadt kommunalpolitisch zu engagieren. Da bei den Piraten die Unabhängigkeit ein wichtiger Aspekt ist, liegt der Schritt hin zur UWG nahe – für die kommende Wahlperiode.“

Zudem dankte die UWG ihrem langjährigen Ratsmitglied Josef Rörick , der aus persönlichen Gründen nicht erneut auf einen der vorderen Plätze kandidieren wolle. Susanne Reinhoffer betonte, dass Rörick für sein großes Engagement für die Stadt in einem angemessenen Rahmen gewürdigt werde, „sobald die Corona-Bedingungen dies wieder zulassen.“

Die Wahlbezirke und die Plätze für die Reserveliste der UWG für die Kommunalwahl wurden mit einer Mischung aus erfahrenen und neuen Mitgliedern besetzt.

Aufgrund des hohen Interesses kann die UWG zu dieser Wahl in einigen Wahlkreisen erstmals zusätzliche Ersatzbewerber aufstellen, heißt es weiter. Fraktionsvorsitzender Jörg von Borczyskowski, der die Reserveliste der UWG anführt, sagte er freue sich, „mit diesem Team gemeinsam in den Wahlkampf und die nächste Ratsperiode zu gehen. Wir haben in Gronau in den vergangenen Jahren viel geschafft, wie beispielsweise den Bau der neuen Feuerwehr. Aber es bleibt auch viel zu tun – bei der Digitalisierung an unseren Schulen, bei der Schaffung von bezahlbaren Baugrundstücken für junge Familien oder auch wenn es darum geht, unsere medizinische Versorgung zukunftsfest zu machen. Dafür wollen wir auch zukünftig einsetzen.“