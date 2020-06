Im Mai wurde zum zweiten Mal ein Seniorenbeirat gewählt. Edith Brefeld , Altenhilfekoordinatorin der Stadt Gronau, lud die gewählten Mitglieder nun zur einführenden Sitzung ein.

Die Mitglieder des Seniorenbeirats wählten Mathias Frings erneut zu ihrem Vorsitzenden. Martha Bösing bleibt seine Stellvertreterin. Thomas-Michael Wans wird das Amt des Presse- und Internetbeauftragten übernehmen. In der Sitzung am 21. Juli (Dienstag), zu der auch die Öffentlichkeit eingeladen ist, werden Arbeitsgruppen gebildet. Diese sollen dazu dienen, die umfangreichen Aufgaben des Beirats zu erfüllen. Dabei werden zudem die Mitglieder bestimmt, die den Seniorenbeirat in den politischen Gremien der Stadt vertreten sollen.