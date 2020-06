Unbewohnbar ist ein Wohnhaus in Gronau nach einem Brand am späten Samstagnachmittag. Dazu war es gegen 17.40 Uhr an der Spechtholtstraße gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen hatte eine Bewohnerin des Hauses Öl erhitzt und dies offenbar vergessen, als sie die Räume verließ.

Dach teilweise abgedeckt

Die nur wenige Minuten später alarmierten Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Dabei war es erforderlich, dass sie zum Teil das Dach der Wohnhauses abdecken mussten.

Es entstand erheblicher Rauchschaden im Gebäude sowie Brandschaden in der Küche. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt, wie die Polizei abschließend mitteilt.