Während in anderen Kommunen die politische Arbeit ruht, tagen in Gronau Rat und Ausschüsse bis zur Sommerpause regulär weiter.

Da noch einige Entscheidungen anstehen, für die CDU Epe Grund genug, die aktuellen Themen zu debattieren. Was auf der jüngsten Vorstandssitzung schnell klar wurde: Alle wünschen sich eine Öffnung des Eper Freibades – so schnell wie möglich.

„Wenn wir den Familien, die diesen Sommer auf Ihren Urlaub verzichten müssen, etwas bieten wollen, dann gehört das Bültenbad absolut dazu“, so Christian Post , CDU-Ortsvorsitzender. Auch in Sachen Eper Synagoge ist der Tenor eindeutig: Das Projekt soll unterstützt werden. Johannes Böcker, stellv. Ortsvorsitzender hierzu: „Die Zeitzeugen, die den Naziterror noch miterlebt haben, werden immer weniger. Umso wichtiger ist es, Geschichte für nachfolgenden Generationen erlebbar zu machen. Die Synagoge in Epe ist hierfür ein Bindeglied, für das wir dankbar sein sollten. Denn solche Orte gibt es Münsterland fast gar nicht mehr. Hier sind wir ganz klar in der Pflicht.“

Germania-Gelände durch Stadt entwickeln

Das Thema wird auch kommende Woche im Bau- und Denkmalausschuss beraten. Zudem sprechen sich die Christdemokraten dafür aus, das Germania-Gelände ggf. durch die öffentliche Hand zu entwickeln. „Perspektivisch ist das ein Gelände, das wir nicht ignorieren dürfen. Ganz im Gegenteil. Die Fläche muss nicht von heute auf morgen entwickelt werden – aber Sie bietet eine Menge Potenzial für die verschiedensten Vorhaben. Das Thema Wohnbebauung spielt natürlich eine gewichtige Rolle.“ fasst Christian Post die Debatte abschließend zusammen.