Epe -

Von Frank Zimmermann

Premiere an der Euregio-Gesamtschule: Am Freitag hat der erste Jahrgang die Schule mit Abschlusszeugnissen verlassen. Einige von ihnen freuen sich auf neue Abenteuer zum Beispiel im Berufsleben. Andere erwartet das Abenteuer an der eigenen Schule: Die Oberstufe geht nach den Sommerferien an den Start.