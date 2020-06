Sebastian Laschke Spitzenkandidat der CDU

Bei der Aufstellungsversammlung der CDU Gronau und Epe wehte schon Kommunalwahlkampfstimmung durch die Bürgerhalle. Die Christdemokraten gehen mit ihrem Fraktionsvorsitzenden Sebastian Laschke in den Wettbewerb um die Sitze im Rat der Stadt Gronau am 13. September. Laschke wurde mit überwältigender Mehrheit gewählt. Auf der Liste folgen ihm die aktuell dritte Stellvertreterin des Bürgermeisters, Birgit Tegetmeyer, und Andrea Stenau-van Wüllen. Zum Versammlungsleiter hatten die 60 Anwesenden den CDU-Kreisgeschäftsführer Markus Jasper bestimmt.

Laschke nutzte bei seiner persönlichen Vorstellung als CDU-Direktkandidat für den Wahlkreis eins gleich die Gelegenheit, um für einen aktiven und gemeinsamen Wahlkampf seiner Parteimitglieder zu werben. „Wir haben mit der Wahl von Bürgermeister Rainer Doetkotte gezeigt, wie es geht“, ist Laschke von der Tatkraft seiner Partei überzeugt. Dabei betonte er, dass viele neue und erfahrende CDU-Mitglieder für die Mitarbeit im Stadtrat gefunden worden sind, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU.

Ganz oben auf der Agenda von Sebastian Laschke stehen neben der Realisierung des Historischen Rathauses an der Bahnhofstraße die in Gang gebrachte Freiraumplanung und weitere Belebung der Gronauer Innenstadt sowie der zügige Ausbau des Glasfasernetzes in beiden Ortsteilen. Ein zentrales Anliegen ist ihm der Kauf und die Entwicklung der Germania in Epe. „Mit unseren Zielen werden wir unsere Stadt für die Zukunft richtig aufstellen“, so Laschke. Daneben soll sich die Stadt stärker als fahrradfreundlicher und ökologischer Tourismusstandort weiterentwickeln. Dabei unterstützt er auch die Ideen für die positiven Veränderungen am Drilandsee. Gleichzeitig soll der Standort der Euregio direkt an der Nahtstelle zu Enschede ein modernes Gesicht erhalten und für Bildung, Arbeitsplätze und kulturelle Vielfalt nach vorne gebracht werden.

Am Beispiel der Landwirtschaft zeigte er auf, dass sich Ökologie und Ökonomie verbinden lassen. Eine funktionierende Landwirtschaft bedeutet nicht nur eine gesunde regionale Versorgung, sondern hilft auch dem Klima durch die Pflege der Kulturlandschaft hier im Westmünsterland, so Laschke.

Mit einer starken CDU-Mehrheit nach der Wahl wollen die Christdemokraten die städtische Verwaltungsleitung mit ihrem Bürgermeister, der Beigeordneten und dem Stadtbaurat zu stabilen Entscheidungen verhelfen und damit die konsequente Umsetzung der entschiedenen Projekte in den nächsten fünf Jahren voranbringen.

Stadtverbandsvorsitzender Markus Schulte hatte zu dieser auch für die CDU besonderen Aufstellungsversammlung eingeladen. Unter Einhaltung der Corona-Verhaltensregeln seien die Abstimmungen zügig über die Bühne gegangen.