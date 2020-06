Besucherregelung etwas gelockert

Nachdem in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens weitere Lockerungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie umgesetzt werden, gilt auch im St.-Antonius-Hospital Gronau vom heutige Montag an eine angepasste Besucherregelung: Anders als in den vergangenen Wochen, dürfen wieder täglich Besuche empfangen werden, statt wie bislang nur an jedem zweiten Tag.

Es bleibt dabei, dass pro Patient einer von zwei festen Besuchern, die zuvor bestimmt werden müssen, ab dem dritten Tag im Krankenhaus zu Besuch kommen darf. Auch die reduzierte Besuchszeit – täglich von 15 bis 18 Uhr, für maximal eine Stunde – bleibt bestehen. Ebenso ist die Anmeldung bzw. Registrierung sowie die Befragung vor Betreten des Krankenhauses bei jedem Besuch erforderlich.

Nach wie vor gelten die Abstands- und Hygieneregeln, wie das Tragen von Mund-Nasen-Schutz für Besucher, im gesamten Krankenhaus. Auch das Café Vita bleibt für Patienten und Besucher weiterhin geschlossen.

Zur derzeitigen Situation äußern sich die Geschäftsführer Ludger Vormann und Christoph Bröcker: „In den vergangenen Wochen haben wir mit erheblichem Aufwand alle erdenklichen Maßnahmen ergriffen, um für unsere Patienten und deren Angehörige sowie die Mitarbeiter im Krankenhaus und die Bewohner und Mitarbeiter in unseren Altenhilfeeinrichtungen, ein Höchstmaß an Sicherheit aufrechtzuhalten. Das ist auch weiterhin unabdingbar so einzuhalten. Darum müssen wir bis auf Weiteres auch die strengen Zugangskontrollen und Beschränkungen aufrechterhalten. Nur so kann eine verlässliche Versorgung ermöglicht werden.“

Angesichts der derzeitigen Situation – derzeit gibt es keinen Covid-19-Patienten im Krankenhaus – konnte der reguläre Krankenhausbetrieb wieder reaktiviert werden. Geplante Operationen werden ohne Einschränkungen durchgeführt, die ambulante Versorgung und Sprechstunden laufen wieder ganz regulär – alles unter strikter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen und nach telefonischer Vereinbarung. Notfälle werden und wurden die ganze Zeit über regulär behandelt.

„Die vergangenen Wochen und Monate haben Patienten, Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitern sehr viel abverlangt. Das wird auch weiterhin so bleiben. Wir sind aber sehr dankbar und froh darüber, dass wir zusammen mit allen Beteiligten, an diesem Punkt angekommen sind. Dennoch sind Vorsicht und Disziplin das oberste Gebot in der anhaltenden Pandemie-Situation.“