Wie sah die Schuhmode um das Jahr 1300 in Gronau aus? Dank der archäologischen Ausgrabungen in der Baugrube unter dem ehemaligen Hertie-Kaufhaus hat man zumindest eine gute Vorstellung. Vom Wasser abgeschlossen und somit gut konserviert, hat eine lederne Sohle die Jahrhunderte überstanden. Wie viele andere Artefakte wurde die Sohle in den vergangenen Monaten entdeckt.