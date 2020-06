Die letzte Ausgabe des „guten Essens“ ging am Dienstag durch das Fenster der Familienbildungsstätte Gronau an Familien und Alleinerziehende raus, die in der Coronazeit finanzielle Einbußen hatten. 493 Essen wurden in den acht Wochen von einem Team liebevoll zusammengestellt und gekocht. Zum letzten Termin wurden auch die Sponsoren, der Leiter der FBS und einige Helferinnen zu einem Abschlussessen eingeladen.

Ingrid Reus hielt ein kurzes Resümee über die letzten Wochen. Es wurde geschnibbelt, probiert und viel gelacht in dieser Zeit. Mit wenig Geld tolle Essen gezaubert und auch noch nach dem ersten Mal, ein Nachtisch für jede Familie in schöne Weckgläser gefüllt. Es gab viel Lob und strahlende Augen von den Kindern für den Einsatz des Teams, heißt es in einer Mitteilung der FBS. Selbstgemachte Bilder wurden verschenkt und auch Schokolade fürs Team. Und in einigen Familien soll das Ein oder Andere nachgekocht werden, wenn die Finanzen es zulassen.

Beim Abschluss äußerte Ingrid Reus den Wunsch, für die Familien noch mal ein Fest mit kostenfreiem Essen und Trinken irgendwann anzubieten, wenn Corona es zulässt und es sich noch ein paar Sponsoren durch den Kopf gehen lassen, ob sie dieses neue Projekt fördern wollen.