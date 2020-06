Essling-Wintzer versuchte die Gefühlswelt der Ausgräber in Gronau zu beschreiben: „Man denkt bei einem Fund: Das gibt‘s doch gar nicht, so ein Glück – und am nächsten Tag findet man schon wieder etwas Außergewöhnliches.“ Zu den spektakulärsten Funden gehört sicherlich der Schwan aus Kupfer, der wahrscheinlich im 14. oder 15.