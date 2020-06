Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch letzter Woche in ein Auto eingebrochen. Der silberfarbene Kleinwagen war gegen 22 Uhr an der Mühlenmathe abgestellt worden. Der Einbruch wurde am nächsten Morgen gegen 9 Uhr entdeckt. Der Geschädigte gab an, dass eine CD-Box, eine Werkzeugkiste der Marke Makita und ein Haarschneider fehlen. Dafür fand er im Innenraum des Autos eine fremde, beigefarbene Felljacke mit Kapuze und Reißverschluss der Marke „Zara“, die vermutlich von dem Täter zurückgelassen worden war. Auf einem Etikett steht: „Kids, Size 10, 140 cm, Made in China“. Die Kripo Gronau bittet um Hinweise unter 02562 9260.