Vor einer Grundschule in Enschede sind am Dienstagnachmittag Schüsse gefallen. Mindestens ein Mann ist dabei verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein starkes Polizeiaufgebot ist derzeit vor Ort und ermittelt. Die Straße – die Zuidhollandlaan in der Nähe der N 35-Abfahrt Enschede-Süd – ist gesperrt. Der Schütze ist geflüchtet. In dem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem schwarzen Citroën C3 mit der Buchstabenkombination SXG im niederländischen Kennzeichen. Wer das Fahrzeug sieht wird aufgefordert, den Notruf der Polizei anzurufen, sich selbst aber zurückzuhalten.

Der genaue Hergang der Tat und das Motiv liegen derzeit im Dunkeln.