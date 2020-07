Die Frau war gegen 16 Uhr mit ihrer Familie auf dem Radweg an der Gildehauser Straße unterwegs. An der Einmündung zum Hagelsweg geriet die 38-Jährige aus noch ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn, wo sie von einem Pkw aus den Niederlanden, der ortsauswärts in Richtung Grenze fuhr, erfasst wurde.