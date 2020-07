Auch wenn die Lufttemperatur deutlich unter der Wassertemperatur von 23 Grad liegt, ist im Bültenfreibad in Epe etwas los. „Wir haben rund 200 Stammschwimmer, die jeden Tag kommen“, erzählt Konstantin Weber. Der Teamleiter Bäder freut sich über die gute Resonanz in Corona-Zeiten. Das Bad in Epe hat erst seit Anfang Juli geöffnet.