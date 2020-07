Weder in Gronau noch in Epe gibt es – Stand Dienstag 0 Uhr – noch positiv auf das Coronavirus getestete Menschen. Das geht aus den Zahlen des Kreisgesundheitsamtes hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Insgesamt waren – seit am 14. März der erste Fall in Epe gemeldet wurde – 131 Menschen in der Stadt an Corona erkrankt. 125 von ihnen wurden wieder gesund, sechs Menschen starben mit dem Virus.