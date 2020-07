Gronau -

Was kommt nach der Schule? Welche Ausbildung soll ich machen? Viele Jugendliche plagen sich mit diesen Fragen. Hilfe leistete bei der Berufsfindung die Ausbildungsmesse Fida. Doch in diesem Jahr findet sie nicht statt. Dafür hat die Wirtschaftsförderung andere Angebote in petto.