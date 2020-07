Sommer an der Waldbühne

Kulturprogramm an sechs Mittwochnachmittagen

Gronau -

Nicht nur Berlin hat eine Waldbühne – Gronau ebenfalls. Auch wenn sie zugegebenermaßen nicht die Dimension hat wie die in der Hauptstadt. Dafür liegt die Gronauer schön idyllisch hinter der Pyramide auf dem Laga-Gelände. Diesen Veranstaltungsort wird das Kulturbüro Gronau in Kooperation mit der Musikschule und der Stadtbücherei unter dem Titel „Sommer an der Waldbühne“ zu neuem Leben erwecken.