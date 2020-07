Der alten Feuer-und Rettungswache an der Eper Straße geht es an den Kragen. Derzeit laufen die Abbrucharbeiten des 1967 errichteten Gebäudes, das gut 20 Jahre später einen Anbau erhielt. Mit der Zeit sind die Anforderungen, Einsätze und Aufgaben immer umfangreicher geworden. Nachdem im ersten Bauabschnitt die neue Feuerwache fertiggestellt wurde, kann das alte Gebäude abgerissen werden. Danach wird an der Stelle im zweiten Bauabschnitt die Rettungswache des Kreises gebaut. Das Projekt wird voraussichtlich Ende 2021 abgeschlossen sein.