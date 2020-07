Ewald Klöpper: Dinkel über Seitenbach an die Eper Umflut anschließen

„Die Dinkel im Abschnitt zwischen Heek und Gronau ist wie zahlreiche andere Flüsse und Bäche in Deutschland als schlecht bewertet. Sie bleibt auch schlecht eingestuft, soweit sich keine Durchgängigkeit durch Fischtreppen beziehungsweise Umgehungsgewässer herstellen lässt“, so Klööper. In den Dinkelwiesen südlich von Schepers ließe sich seiner Aussage nach die Dinkel über einen vorhandenen Seitenbach an die Eper Umflut anschließen.

Erstaunt waren die Teilnehmer, dass sich auf den Uferbereichen und den Hochwasserschutzbereichen eine Vielfalt an heimischen Pflanzen entwickelt haben. Negativ sei hingegen, dass „sich an einigen Stellen die beabsichtigte Sohlstrukturierung nicht eingestellt hat“. In Teilbereichen seien sogar Verflachungen der Sohle sichtbar, die Wasserlebewesen das Überleben erschwerten.

Klöpper stellte auch die geplante Verlegung des Strothbaches im Zuge des Brückenneubaus an der ehemaligen Clemensschleuse. Klöpper: „Dieses Projekt soll bereits im nächsten Jahr in Angriff genommen werden und führt zu einer merklichen Aufwertung dieses Baches.“ Insbesondere seien dort eine deutliche Laufverlängerung durch viele Bachschleifen und Totholzmaßnahmen vorgesehen.