Schwer verletzt worden ist ein 53-jähriger Radfahrer am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Enscheder Straße. Wie die Polizei mitteilte, war der Radfahrer gegen 16.30 Uhr unerlaubterweise im Bereich des Kreisverkehrs an der Königstraße über die Straße gefahren. Dabei hatte er wohl den Wagen einer 32-jährigen Autofahrerin übersehen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Dabei stürzte der 53-Jährige und verletzte sich so schwer, dass er mit einem Krankenwagen ins St.-Antonius-Krankenhaus gefahren werden musste.