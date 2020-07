Im und am Wasser ist er voll in seinem Element. Egal ob beim Windsurfen, Stand-Up-Paddling oder Strandsegeln. Wer Manfred Lenz bislang nur als Kriminalbeamten, Moderator des Ball des Sports oder CDU-Politiker erlebt hat, lernt den Gronauer als begeisterten Camper in seiner Freizeit von einer ganz anderen Seite kennen.