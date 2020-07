Vertreter des Vorstands und der Offiziere der Bürgerschützengilde St. Georgi Epe haben am Samstag einen Kranz für die verstorbenen Mitglieder am Ehrenmal auf dem Friedhof niedergelegt. Auch Majestät Mechthild Böhmer nahm an der Zeremonie teil. Präsident Heinz Niehoff hielt eine kurze Ansprache im Gedenken an die Opfer von Krieg, Vertreibung, Verfolgung und Antisemitismus.