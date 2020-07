Zehn Listen treten zur Kommunalwahl an

Gronau -

Von Guido Kratzke

Mit der AfD, Bündnis 90/Die Grünen und der Wählergemeinschaft Epe Gronau (WEG) treten gleich drei politische Parteien und Vereinigung bei der Kommunalwahl in Gronau an, die bislang dem Rat nicht angehörten. Erneut gehen CDU, SPD, UWG, FDP, GAL, Die Linke, und Pro Bürgerschaft ins Rennen um die Ratsmandate. Die Piraten verzichten auf eine erneute Kandidatur am 13. September.