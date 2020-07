Auf solche Wahlkampfhelfer können alle Parteien und Wählervereinigungen gut verzichten: Wahrscheinlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bislang Unbekannte zwei Werbebanner der Wählergemeinschaft Epe Gronau (WEG) an der Gronauer Straße in Epe gegenüber des Fachmarktzentrums Gerwens wohl zunächst entfernt und einen der beiden in umgestalteter Form zurückgehangen.