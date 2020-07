Ein Brand hat am Mittwoch in Gronau einen Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro angerichtet. Dazu war es nach Angaben der Polizei gegen 18 Uhr auf einem Grundstück an der Lortzingstraße gekommen. Nach ersten Erkenntnissen habe dort eine Hecke Feuer gefangen, als in unmittelbarer Nähe auf dem Dach eines Geräteschuppens Schweißarbeiten stattfanden. Durch den Brand zerbarsten zwei Fenster sowie die Eingangstür des angrenzenden Wohnhauses. Das Feuer zog zudem eine angrenzende Garage in Mitleidenschaft. Kräfte der Feuerwehr Gronau löschten die Flammen. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort.