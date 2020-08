Lukas Schlattmann aus Münster – besser bekannt als Radio Lukas – gestaltet das zweite Konzert im Rahmen der Reihe „Sommer an der Waldbühne“. Er präsentiert eine vielseitige Mischung aus Klassik, Rock, Pop und Irish Folk. Immer im Gepäck: Das große, lackschwarze Klavier auf Rollen, die Gitarre und weitere Instrumente. Mit Herz, Hand und Verstand gemachte Musik aus Leidenschaft - dafür steht Radio Lukas. Das Konzert an der Waldbühne auf dem ehemaligen Landesgartenschau-Gelände beginnt am Mittwoch (5. August) um 16 Uhr.

Das Kulturbüro lädt zusammen mit den Stadtwerken Gronau dazu ein. Beim „Sommer an der Waldbühne“ auf dem Inselpark werden noch bis zum 2. September immer mittwochs ab 16 Uhr kleine kulturelle Leckerbissen von Klassik bis Rock‘n‘Roll, von Lesung bis Comedy präsentiert.

Der Eintritt ist frei. Sitzgelegenheiten unter Einhaltung der Hygienevorschriften sind vorhanden. Es werden Getränke und Gebäck angeboten, eigene Picknickdecken können gerne mitgebracht oder ausgeliehen werden.