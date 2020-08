Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 zwischen Rehren und Eilsen-Ost sind am Sonntagnachmittag fünf Menschen teils schwer verletzt worden. Vier der Verletzten stammen aus Gronau. Wie die Polizei Hannover mitteilte, war der Fahrer eines Transporters (möglicherweise ein Sprinter) gegen 15.30 Uhr auf der A 2 unterwegs. Er wollte von der linken Fahrspur auf die in der Mitte zu wechseln. Infolgedessen wich der Fahrer eines Ford Focus, der sich bereits auf der mittleren Fahrspur befand, nach rechts aus. Das Auto prallte gegen eine Schutzwand, überschlug sich und kam auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Einer der fünf Insassen wurde aus dem Wagen geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Der Mann schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die weiteren vier Mitfahrer, zwei Erwachsene sowie zwei Kinder, wurden mit leichten Verletzungen von den Besatzungen der alarmierten Rettungswagen ebenfalls in eine Klinik transportiert.

Der Unbekannte in dem Transporter oder Sprinter fuhr nach dem Unfall davon. Nach dem Fahrzeug, das mutmaßlich grau gefärbt ist, und seinem Führer/seiner Führerin wurde umgehend eine Fahndung eingeleitet. Bislang verlief sie erfolglos.