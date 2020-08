In einer Halle hinter dem Möbeldiscounter Roller an der Düppelstraße in Gronau ist am Dienstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde gegen 14.30 Uhr alarmiert und rückte sofort aus. Aus der Halle quillt Rauch. Auf der Ochtruper Straße, der Düppelstraße und dem Jöbkesweg kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Ersten Angaben der Feuerwehr zufolge könnten Abflämmarbeiten die Ursache für den Brand sein. Die Löscharbeiten werden dadurch erschwert, dass sich das Feuer zwischen einer alten Fassadenwand und einer neuen, davorgesetzten, ausbreitet. Die Brandbekämpfer setzen zwei Drehleitern ein.

Es wird nachberichtet.