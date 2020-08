Das Heidegebiet „De Sallandse Heuvelrug“ in Overijssel ist am 15. August (Samstag) Ziel einer Tour, die der ADFC Gronau-Epe anbietet. Nach der Anfahrt in Pkw-Fahrgemeinschaften geht es mit dem Bike auf schönen Wegen und flowigen Trails über die blühende Heide und durch schöne Kiefernwälder. Es werden zwei Touren angeboten: die eine ist 30 Kilometer lang mit 250 Höhenmetern, die etwas langsamer gefahren wird, die sportlichere Tour geht über 48 Kilometer und 450 Höhenmeter. Start ist um 11 Uhr. Der Startpunkt wird bei der Anmeldung bekanntgegeben. Voraussetzung für die Teilnahme sind ein funktionsfähiges Mountainbike, gute Kondition und Erfahrung im Gelände. Es besteht Helmpflicht. Obwohl Einkehrmöglichkeit besteht, sollte ausreichend zu Trinken mitgenommen werden. Anmeldung für die kurze Tour bei Tourenleiterin Annika Terhalle unter 0171 6827666, für die längere Tour beim Tourenleiter Hermann Nieratschker unter 01575 3839626. Für ADFC-Mitglieder ist die Tour kostenlos, Nichtmitglieder zahlen drei Euro. Die Teilnehmerzahl ist jeweils auf zwölf begrenzt.