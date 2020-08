Mein Kollege Guido Kratzke hat in dieser Woche mehrere Schulen in Gronau und Epe besucht und war angetan von dem, was er dort gesehen hat: Modernisierungen allenthalben, die technische Ausstattung verbessert, in den Klassenzimmern hat „das Ende der Kreidezeit“ begonnen, wie es die Eper Gesamtschulleiterin Dagmar Dengler schön ausdrückte.