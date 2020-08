In Fachkreisen nennt man ihn „The last Guitar God“ – jetzt widmet das Rock‘n‘popmuseum dem niederländischen Rockmusiker und Gitarristen Eddie van Halen eine aufwendige Sonderausstellung. In Zusammenarbeit mit „The Rock Collection“ entstanden fünf Themenwelten, die das Leben und die Werke der Rocklegende in einer besonderen Atmosphäre präsentieren.

Ergänzung zur Dauerausstellung

Ab dem 23. Oktober können Besucher des Museums ergänzend zur Dauerausstellung die Eddie van Halen- Sonderausstellung besuchen. Besondere Exponate, Konzertmitschnitte und private Backstageaufnahmen sind nur ein paar Highlights der 220 Quadratmeter großen Ausstellung. Neben Eddies Leben, seinen Werken und seiner Band „van Halen“ wird auch die einzigartige Gitarren- und Verstärkertechnik thematisiert.

Wie in der Dauerausstellung kommt in der neuen Wechselausstellung das „Wireless Positioning System“ zum Einsatz. Besucher hören so themenspezifische Informationen, Hintergrundgeräusche und Konzertausschnitte auf ihren Kopfhörern, je nachdem wo sie sich im Raum befinden.

„Die Eddie van Halen-Sonderausstellung gibt Rock-Fans, aber auch Musik-Laien, einen ganz besonderen Einblick in die Gitarrenwelt. Es wird bunt, schrill und laut – ganz nach Eddies Motto ,Ein Verstärker klingt nur gut, wenn er voll aufgedreht ist‘“, freut sich Kurator Dr. Thomas Mania.