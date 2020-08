Am kommenden Dienstag beginnen bei der Firma Propex im Gewerbegebiet an der Düppelstraße einschneidende Gespräche zwischen der Geschäftsleitung und dem Betriebsrat. Dieser war darüber informiert worden, dass am Standort Gronau die Bereiche Extrusion, Schererei und Weberei aufgegeben werden sollen.