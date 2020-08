Gronau -

Von Bernd Schäfer

Es ist schon einige Monate her, dass der Unterricht an den Schulen unter „Volllast“, also mit allen Schülern und Lehrern, lief. Jetzt war es erstmals wieder so weit: Mit dem Ende der Sommerferien soll ein Stück der Normalität zurückkehren, auf die Kinder und Erwachsene so lange gewartet haben.