1,5 Meter Abstand – sonst drohen 390 Euro Bußgeld

Der Tagesausflug nach Enschede zum Markt oder zum Shoppen kann derzeit teuer werden. Dann nämlich, wenn die in den Niederlanden geltenden Vorsichtsmaßnahmen in Sachen Corona nicht eingehalten werden. Wer sich nicht an die 1,5-Meter-Abstandsregeln hält, muss mit einem Bußgeld von bis zu 390 Euro rechnen.

„Wir stellen fest, dass es in der Innenstadt immer voller wird, gleichzeitig aber die Disziplin, sich an die Corona-Maßnahmen zu halten, abnimmt“, so Hans Koning ter Hege, Stadtteilmanager Innenstadt. Die Zahl der Infizierten steigt derzeit wieder an. „Das Letzte, was wir wollen, ist ein erneuter Lockdown“, sagt Koning ter Hege. Er appelliert denn auch an alle Besucher der Stadt, Abstand voneinander zu halten. Die 1,5-Meter-Regel gilt ausdrücklich auch für Menschen, die eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Masken sind in den Niederlanden in Bussen und Bahnen Pflicht, außerdem in einigen stark frequentierten Einkaufsstraßen in Amsterdam und Rotterdam; in sonstigen Geschäften und Restaurants jedoch meistens nicht. Genau diese Mund-Nasen-Freiheit scheint derzeit besonders viele deutsche Besucher nach Enschede zu locken – die aber darüber die Abstandsregeln vergessen.

Diese Regeln gelten in NRW seit dem 12. August 1/9 Die Landesregierung hat die Coronaverordnungen für Nordrhein-Westfalen bis zum 31. August verlängert. Dabei sind einige Punkte verschärft worden. Foto: Wilfried Gerharz

Bußgeld für Maskenverweigerer Wer in öffentlichen Verkehrsmitteln auf die Maske verzichtet, soll sofort mit 150 Euro Bußgeld zur Kasse gebeten werden. Foto: dpa

Maskenpflicht in der Schule Maskenpflicht besteht ab sofort auch auf dem gesamten Schulgelände - ab Klasse 5 grundsätzlich auch im Unterricht. Zudem ist eine feste Sitzordnung vorgeschrieben. Foto: dpa

Test-Pflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten Einreisende aus Risikogebieten müssen sich grundsätzlich 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben. Sie entfällt nur, falls dem Gesundheitsamt ein negatives Corona-Testergebnis vorgelegt werden kann, das nicht älter als 48 Stunden ist. Die Tests sind für Rückkehrer aus Ländern, die das Robert Koch-Institut als Corona-Risikogebiet einstuft, in jedem Fall Pflicht. Foto: Wilfried Gerharz

Keine Lockerungen Ansonsten gelten die drei Grundregeln unverändert weiter: Abstand halten, Mund-Nasenschutz tragen und die Nachverfolgbarkeit der Infektionsketten sicherstellen. Foto: dpa

Private Feiern Private Feste aus einem besonderen Anlass wie zum Beispiel Geburtstage, Taufen, Hochzeiten und Abschlussfeiern sind seit dem 15. Juli mit 150 Gästen erlaubt. Daran wurde nichts geändert. Foto: dpa

Sport Beim Kontaktsport in der Halle sind (seit dem 15. Juli) unverändert 30 Teilnehmer erlaubt. Bei Sportveranstaltungen sind weiterhin 300 Zuschauer gestattet. Foto: Christina Pohler

Hygienekonzept ab 300 Leuten Ist eine Veranstaltung mit mehr als 300 Besuchern geplant , muss ein Hygienekonzept vorgelegt werden. Auch diese Regelung gilt bereits seit dem 15. Juli. Foto: Oliver Berg

Die Regeln sind zunächst bis zum 31. August befristet. Die Details der Coronaschutzverordnung für NRW können Sie hier (pdf) nachlesen. Foto: dpa

„Polizei und Ordnungsdienste werden in den kommenden Tagen verstärkt kontrollieren“, kündigt Koning ter Hage an. Aber sie werden auch informieren: Auf dem Bahnhofsvorplatz sollen die Ankömmlinge mit Handzetteln sensibilisiert werden.

Ausnahmen von der Abstandspflicht gelten für Menschen aus einem Haushalt. Es kann aber sein, dass Ordnungskräfte diese Voraussetzung bei Gruppen kontrollieren.