Zehn Kilometer pro Stunde: Das ist die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in der Baustelle auf der Ochtruper Straße im Bereich Maybachstraße. Ein entsprechendes Schild ist hinter der Straße An der Eßseite aufgestellt. In dieser Woche wurde ein auswärtiger Fahrer in Höhe der Maybachstraße von der Polizei geblitzt, weil er mit 45 km/h unterwegs war.